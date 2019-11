Amici 19: Skioffi piange e chiede scusa, ma il pubblico è in rivolta

Maria De Filippi sa come creare hype ed in attesa di scoprire se sabato il rapper Skioffi riuscirà a conquistare l’ambita maglia della scuola di Amici 19, nel daytime di oggi è andato in onda il suo sfogo in merito ai testi misogini scritti in passato.

La produzione di Amici 19, infatti, era a conoscenza dei vecchi testi scritti da Skioffi in cui parla di schiaffeggiare le donne, per questo motivo gli ha chiesto delle delucidazioni in merito.

“Da quando ho fatto Yolandi [la canzone in cui ci sono frasi come «Le tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi» e «Non parlare brutta cagna», ndr] tutto è cambiato. Che devo fare? Cerco di andare avanti, di dimenticare le cose, ma entro qua dentro e si riparte daccapo. A sto punto me ne stavo a casa, è un anno che cerco di cambiare la mia vita. Mi piace scrivere cose strane, raccontare storie folli. L’ho sempre fatto. Quella volta l’ho fatto e ho esagerato un po’ troppo. Non sono un maschilista”.

Purtroppo per lui, però, l’opinione pubblica – almeno sui social – è contraria al suo ingresso nella scuola.

Cosa vedremo? Il fatto che scrive cose orribili sulle donne chiamandole troie? O che canta di stupri e omicidi? Fatemelo sapere in anticipo così mi ricordo di non guardare il daytime — Emma ☕️ (@Sorridosemibaci) November 19, 2019

Bè che l’abbiate preso per far parlare già dalla prima puntata è ok, ma che la gente debba pure sorbirsi un tizio del genere ogni giorno siete pazzi, risparmiate il tutto a sabato, tanto sarà il pupillo di Zerbi, o Maria dirà di fregarsene come al solito. — Cade La Pioggia (@CadeLaPioggia) November 19, 2019

Sinceramente spero non entri nella scuola. Non comprerei mai musica di qualcuno che parla di violenza esaltandola invece di denunciarla. Una musica di questo tipo non può essere trasmessa, soprattutto in un programma seguito molto anche da adolescenti e minorenni influenzabili. — Simona T. (@Simona1488) November 19, 2019