Amici 19: Talisa assente all’ultima puntata, l’allieva si è esibita con Selena Gomez

La nuova edizione di Amici è partita, la classe è formata, ma sabato ha perso un pezzo. In molti hanno notato che la ballerina Talisa Jade Ravagnani non era presente in studio.

Il motivo della sua assenza ha a che fare con il mondo del puttanpop. Proprio come il mio Giuseppe Giofrè, anche questa ballerina lavora con una famosa popstar: Selena Gomez. Se il primo ha iniziato a collaborare con Taylor Swift una volta uscito dal talent di Canale 5, Talisa invece aveva già registrato il video di Look At Her Now prima di entrare ad Amici.

RAGA LA BALLERINA TALISA È TRA LE BALLERINE PRESENTI NELLA CANZONE DI SELENA GOMEEEEZZZZZZZ “ LOOK AT HER NOW” OMG#Amici19 — iamamexal (@iamamexal) November 16, 2019

Solo ora sto realizzando che Talisa è la ballerina nel video “Look at Her Now” di Selena Gomez. #Amici19 — giorgia (@saintlauretn) November 20, 2019

Talisa è una nuova concorrente della scuola di #Amici19, entrata nel programma la scorsa settimana. La ballerina fa parte della crew di ballo del music video di #LookAtHerNow! pic.twitter.com/2IZa74tFIu — Selena Gomez Italia (@_SelenaGITALY) November 23, 2019

La ragazza non ha potuto registrare la puntata del 23 novembre, perché è dovuta volare in USA per le prove degli American Music Awards. Talisa era tra le ballerine della performance d’apertura dello show. Selena Gomez infatti ha aperto lo show con i suoi due nuovi singoli Lose You To Love Me e Look At Her Now.

Qualcuno sui social ha criticato la scelta di prendere nel cast un’allieva che in realtà lavora già ad alti livelli. Questa polemica però non ha molto senso adesso, visto che in passato sono entrati nella scuola di Kween Mary altri ragazzi con dischi, spettacoli e tour alle spalle.

C’è anche chi invece ha apprezzato la decisione di aprire le porte di Amici a Talisa.

Wow TALISA YOU GO GIRL!!! Guardate Talisa dietro a SELENA GOMEZ!!! NO VABBE 😍😍😍😍#Amici19 pic.twitter.com/m3QNvRfvdJ — sarasmile2216 (@sarasmile2216) November 25, 2019

quest’anno talisa è la mia preferita nella categoria ballo (ragazze)

comunque lei è una delle background dancer di selena gomez. 2 queen. #Amici19 #selenagomez pic.twitter.com/0631ZbS68X — valentina (@valentiinabri) November 24, 2019