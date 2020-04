Amici 19: tecnico spintona un assistente in diretta e il pubblico protesta (VIDEO)

Nonostante mille difficoltà Maria De Filippi e il suo team sono riusciti a portare a termine un’edizione di Amici rovinata dal CoronaVirus. Collegamenti perfetti con i giornalisti, stupendi quadri di Giuliano Peparini, solito momento ‘Tu Si Que Vales’ con Albano, Romina e Rudy Zerby, tutto sembrava filare liscio fino a quando è accaduto l’impensabile. Un tecnico ha spintonato (anche in modo abbastanza cattivello) uno degli assistenti che stavano portando via un oggetto di scena. Il fattaccio non è sfuggito all’occhio attento dei telespettatori, che su Twitter si sono lamentati.

Quando Kween Mary lo scoprirà…

Amici 19, lo spintone del tecnico: il video.

La rissa tra i tecnici: highlight di questa finale. #Amici19 pic.twitter.com/N2fujR7CC1 — contechristino (@contechristino) April 3, 2020

Ma solo io ho fatto caso al tipo che da una botta al ragazzo che sta spingendo la vasca? Con una tale cattiveria poi #Amici19 pic.twitter.com/NDGSaXoPJq — Whitney Fiagbe (@WhitneyFiagbe) April 3, 2020

Fermi tutti. Ridateci i tecnici che si stavano menando.#Amici19 pic.twitter.com/pbZUzY5MDh — Tonia 🌷 (@ToniaPeluso) April 3, 2020