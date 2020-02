Amici 19: il vero motivo per cui andrà in onda di venerdì e l’arrivo di un famoso volto Rai come ospite

Dopo anni in cui è andato in onda il sabato sera, Amici 19 per le prime puntate traslocherà al venerdì. Maria da tempo chiedeva una diversa collocazione per il suo talent show, ma a far prendere questa decisione a Mediaset non sono state le richieste della De Filippi. Addirittura pare che i vertici Mediaset abbiano chiesto a Kween Mary di anticipare la partenza del serale per non lasciare scoperto il venerdì sera. A svelare questi retroscena è stato Giuseppe Candala per Dagospia, che ha anche svelato uno degli ospiti di Amici e si tratta di un amico di Maria, un famosissimo volto Rai, Carlo Conti.

“Missione compiuta per Maria De Filippi che da anni chiedeva una collocazione diversa dal sabato sera per il talent show? Manco per sogno. In realtà la trasmissione andrà in onda al venerdì solo per tre settimane, sfidando poi regolarmente al sabato sera Ballando con le stelle. Stando alle nostre fonti le cose sarebbero andate diversamente da come si possono immaginare: Mediaset avrebbe chiesto praticamente in ginocchio alla De Filippi di anticipare il serale di Amici di circa un mese e di coprire anche il venerdì sera. Il tutto per un problema semplice: l’assenza di budget e di proposte.

Una richiesta di soccorso vista l’impossibilità di trasmettere ancora raddoppi del Grande Fratello Vip, Signorini deve già allungarsi per coprire il vuoto lasciato in palinsesto da L’Isola dei Famosi, quest’ultima saltata sempre per ragioni economiche. La paura di mandare allo sbaraglio le fiction che, salvo rarissimi casi, ottengono ascolti flop. Negli anni gli amici De Filippi-Conti, insieme a Sanremo 2017, si erano sfidati raramente: lo scontro è sintomo di una rottura tra i due? Il duello del venerdì sera non avrebbe intaccato i loro rapporti, tanto che Dagospia può anticipare che Conti sarà ospite in una delle prossime puntate di Amici, ovviamente quelle non in onda al venerdì sera”.