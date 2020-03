Amici 19: spunta in rete un video inedito di Valentin che lo mette in cattiva luce, ma il web critica (ancora) Maria

Valentin è stato cacciato da Amici 19 ormai da giorni eppure la sua assenza continua a farsi sentire: se nel daytime di ieri Rudy Zerbi ha svelato ciò che ha fatto il ballerino a telecamere spente, oggi il portale Dagospia ha pubblicato in esclusiva un video estrapolato proprio da una sua lezione di danza.

Nel filmato divulgato online si vede un Valentin oggettivamente saccente ed a tratti spocchioso in cui critica la musica scelta per la coreografia, il montaggio ed anche le telecamere.

“Non abbiamo ballerini, non abbiamo una sala grande, non abbiamo un caz*o. Se non abbiamo coreografia forte e potente (…) E’ questa la canzone? Non è giusta questa, possiamo chiedere di tagliare la musica? Ho bisogno di tagliare la musica, questa fa cagare. (…) Se sei così brava trovati due passi belli e li facciamo. Sei capace no? Tu non sei capace nemmeno a trovarti due passi”

Ovviamente non sappiamo chi ha dato a Dagospia il video in questione, ma il web non ha reagito criticando Valentin, ma lo ha fatto criticando il programma stesso (nella figura di Maria De Filippi).

Ma veramente la De Filippi è arrivata ad usare Dagospia per sputtanare un ragazzo di 22 anni? Io sono allibito. — Gigi Gx (@GigiGx) March 17, 2020

Maria De Filippi è arrivata davvero a dover sputtanare un ragazzo a scoppio ritardato per riabilitare il suo nome?

Poveri noi…. mi scade sempre più #Amici19 — Trilly (@Trilly80971772) March 17, 2020

Fa anche un po’ ridere questo video passato dalla produzione a dagospia. Si nota ancora di più che lui e Francesca sono molto molto in confidenza e che lui ha talmente amore per quello che fa e che lo vuole far bene al massimo. #iostoconvalentin — my lan vu thi (@kamyl78) March 17, 2020