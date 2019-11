Amici 19: nella nuova classe tornano ex concorrenti? – le ultime dichiarazioni

Durante la realizzazione del cast del serale della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, tre alunni sono stati bocciati all’ultimo step suscitando fra il pubblico molte lamentele. I tre bloccati ad un passo dal serale sono il ballerino Miguel Chavez, la cantante Federica Marinari ed il ballerino Federico Milan.

Tornati al loro posto in lacrime, Maria De Filippi ha fatto loro una promessa: la possibilità di ripresentarsi l’anno successivo, ovvero per l’edizione attualmente in corso. Ma come abbiamo visto durante la prima puntata né Miguel, né Federica e né Federico si sono presentati…ed a giudicare dai loro post su Instagram non hanno intenzione di farlo.

Amici 19, le parole di Miguel

Finalmente oggi aprono le porte della grande scuola di @amiciufficiale che daranno l’opportunità a 17 artisti pieni di talento di realizzare il loro sogno. Con questo post ci tengo innanzitutto ad augurare un grandissimo in bocca al lupo ai ragazzi perché proprio un anno fa ho avuto l’onore di essere stato ammesso nella scuola e la sensazione è indescrivibile perché è proprio un passo importante che si fa verso il grande sogno. Per chi non è riuscito non è una sconfitta ma anzi deve essere un motivo in più per riprovarci e non buttarsi giù perché ognuno di noi avrà il proprio momento di brillare ✨!! I consigli che potrei dare sono i seguenti: 1) Siate sempre umili con tutti perché con un piccolo gesto di umiltà riempi il cuore a qualcun altro. 2) Impegnatevi al 101%, date sempre il massimo. 3) Cercate sempre di ascoltare il vostro cuore e il vostro intuito, FIDATEVI DI VOI STESSI SEMPRE. 4) Affrontate le cose con coraggio e onore. 5) Amatevi 24/7 ❤❤❤. In questo post ci tengo a raccontarvi un po’ cosa ho fatto dopo il mio percorso ad Amici. Grazie al grandissimo premio che mi è stato consegnato da @banca5spa e sopratutto grazie a @timorworld e ad @amiciufficiale ho potuto studiare molto. Ho fatto tante lezioni con molti coreografi, ho avuto una speciale proposta da @timorworld di poter partecipare al suo show @dancedancedancenl il quale mi ha aiutato tanto perché c’erano tante coreografie da imparare ed è stato grandioso perché ho allenato molto la memoria e le mie skills in altri stili. Posso solo dire che sono cresciuto ancora di più. Oggi mi rendo conto che ho fatto dei bei passi da giganti e continuerò a farli perché non si smette mai di crescere e di diventare più bravi. Ragazzi mi è stata data l’opportunità di poter studiare liberamente e io l’ho fatto e posso solo dire che non potevo ricevere un regalo migliore. Inoltre grazie a questi eventi che ho partecipato ho potuto conoscere ed incontrare tante persone che mi hanno sostenuto e seguito ed è stato davvero bello e speciale. Vi voglio solo augurare buona fortuna ancora una volta! 🍀 Vi voglio un mondo di bene ❤️ #amici19

Amici 19, le parole di Federica

Cerco sempre di mostrarmi sorridente e forte: ho la fortuna di camminare, correre, visitare il mondo, mangiare, ma sopratutto di scegliere cosa voler diventare da “grande”. E niente di tutto questo é scontato.

Ho la fortuna di avere un dono, e i doni non sono come i cioccolatini, che se mancano puoi comprarli al supermercato. O ce l’hai, o non ce l’hai.

Non è il periodo più bello della mia vita, lo ammetto! Mi sono promessa di stringere i denti e non lamentarmi, accanto a me c’è sicuramente chi sta peggio.

La musica è la mia vita, cantare mi ha salvata e continuerò a lottare per arrivare a quel puntino di luce che vedo sin da quando sono ragazzetta!

Vi amo! Buona Domenica! ♥️🍫

Federico, invece, non ha commentato ed a giudicare dalla sua evoluzione fisica spero vivamente che cambi idea e si presenti per sfidare qualcuno.