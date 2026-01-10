Amici 25, scatta l’espulsione | Due allievi costretti a lasciare: provvedimento drastico ma non tutti sono d’accordo

Gli studi di Amici 25 sono stati teatro giovedì 8 gennaio 2026 di una registrazione turbolenta, la quattordicesima puntata destinata ad andare in onda domenica 11 gennaio su Canale 5. Sotto la guida di Maria De Filippi, un clima di crescente tensione ha dominato la scena, con equilibri interni alla scuola che hanno iniziato a mostrare crepe significative. Le anticipazioni di SuperGuidaTv avevano preannunciato una puntata ricca di colpi di scena, e le aspettative non sono state deluse.

La produzione ha accolto due ospiti musicali molto amati dal pubblico giovane, Nicolò Filippucci e Mara Sattei, portando un tocco di leggerezza prima che la competizione prendesse il sopravvento. A giudicare le performance di canto e ballo sono stati gli stessi professori, le cui valutazioni sulle cover degli allievi hanno inevitabilmente acceso dibattiti. Il primo verdetto difficile ha riguardato la ballerina Anna, che si è giocata la permanenza nella scuola in una sfida contro Kiara, giudicata da Andrea Alemanno. Nonostante un’esibizione espressiva, Anna non ha convinto appieno, cedendo il posto a Kiara, una ballerina dal “grande potenziale” secondo Emanuel.

Anche sul fronte del canto, un allievo era a rischio: Riccardo ha affrontato e superato Spinosa, garantendosi la salvezza. La sua esibizione, sebbene non trasmessa nella puntata domenicale, verrà mostrata nel daytime. Questi primi movimenti hanno già scosso gli animi, ma nulla in confronto a quanto accaduto successivamente.

Il doppio addio che ha infiammato la scuola

Il momento di maggiore controversia è giunto nella seconda parte della registrazione, con l’annuncio dell’eliminazione di Flavia. Inizialmente, il percorso della ballerina sembrava salvo, tanto da farle conquistare la maglia. Tuttavia, durante la gara cover, è arrivato un inatteso colpo di scena: Flavia è stata eliminata da Anna, in una decisione che ha scatenato un acceso scontro tra i professori.

Rudy Zerbi, noto per le sue posizioni decise, ha attaccato duramente Anna Pettinelli, provocando l’immediata reazione di Lorella Cuccarini, che è intervenuta in difesa della collega. Il dibattito è divenuto rapidamente infuocato, evidenziando le profonde divergenze di vedute all’interno del corpo docente. A rendere la situazione ancora più drammatica è stata la dichiarazione di Plasma, un altro dei protagonisti più amati di questa edizione. Egli ha espresso il proprio dissenso, sostenendo che il valore artistico di Flavia non fosse stato compreso appieno dalla produzione.

Il suo gesto, forte e simbolico, ha lasciato tutti a bocca aperta: Plasma ha deciso di uscire dalla scuola insieme a Flavia. Questa doppia eliminazione volontaria ha immediatamente fatto ribollire i social, con i fan che hanno manifestato la loro indignazione attraverso messaggi come “Vergogna”, “Loro i migliori” e “Ennesima farsa”. La perdita di due figure così carismatiche e apprezzate ha generato un’ondata di contestazioni, trasformando un semplice verdetto in un vero e proprio caso mediatico.

Tensioni e verdetti sospesi: Cosa accadrà ora?

Mentre la polemica sull’addio di Flavia e Plasma continua a tenere banco, la puntata ha lasciato in sospeso un’altra decisione delicatissima. La ballerina Maria Rosaria si trova a rischio sostituzione, con Maddalena pronta a prenderne il posto. Entrambe le allieve si sono esibite, mettendo in mostra le proprie capacità e la voglia di conquistare un posto nella scuola.

Tuttavia, la temutissima maestra Alessandra Celentano ha scelto di prendersi del tempo prima di esprimere un verdetto definitivo. La Celentano, infatti, aveva già avuto modo di osservare Maddalena nel corso della settimana e ne era rimasta “molto colpita”. Questa esitazione lascia intendere che la decisione non è affatto scontata e che il prossimo appuntamento con Amici 25 potrebbe riservare ulteriori sorprese e ribaltamenti di fronte. Il futuro di Maria Rosaria è appeso a un filo, e la scelta della maestra Celentano sarà determinante per le sorti della ballerina.

La quattordicesima puntata, ancora prima della sua messa in onda ufficiale, si è già configurata come uno snodo cruciale per l’intera edizione di Amici 25. Le eliminazioni inattese, gli scontri tra i professori e le contestazioni del pubblico hanno creato un clima di incertezza e attesa, rendendo ogni prossimo appuntamento un evento imperdibile per gli appassionati. Le dinamiche interne si fanno sempre più complesse, e l’impatto di queste decisioni si farà sentire per le settimane a venire.