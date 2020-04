Amici All Star si farà? Maria De Filippi rivela quando potrebbe andare in onda

Subito dopo la fine di Amici 19 sarebbe dovuto andare in onda Amici All Star, ma a causa dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando è saltato tutto. Ma adesso lo show si farà? Oggi Maria De Filippi nel programma di radio 102.5 ‘Miseria e Nobiltà’ ha rivelato che il suo nuovo programma potrebbe andare in onda da metà maggio. La conduttrice ha anche specificato che la trasmissione non sarà esattamente come era stata pensata all’inizio.

“È un domandone. Con questo Coronavirus, se anche ci sarà, non sarà Amici All Stars che ci saremmo aspettati e che avremmo voluto fare. Diciamo che non sarà Amici All Stars esattamente come si era pensato. Faremo qualcosa che pensi anche a questa emergenza Corovanirus. Comunque per la messa in onda non sarà prima di metà maggio“.

Mi auguro davvero che Kween Mary e la Fascino riescano a confezionare il programma, perché mai come adesso abbiamo bisogno di intrattenimento e un po’ di trash.

Amici All Star: alcuni nomi del cast.

Enrico Nigiotti (da Sanremo 2019 e 2020), Michele Bravi (vincitore di X Factor), Vincenzo Di Primo (concorrente di Amici 18) e Sebastian Melo Taverina (concorrente di Amici 2017), Alberto Urso (vincitore di Amici 2019) e Gaia Gozzi (vincitrice di Amici 2020).

