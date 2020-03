Amici All Stars slitta a causa del CoronaVirus

Il serale della diciannovesima edizione di Amici si sarebbe dovuto dividere in due parti: 6 puntate per decretare il vincitore e 3 puntate dedicate alla versione ‘All Stars‘ con ex concorrenti in gara (e non solo).

A causa dell’emergenza sanitaria in corso anche Amici al termine di questa edizione andrà in ‘quarantena’ e tornerà il prossimo 2 maggio (CoronaVirus permettendo) con la versione All Stars.

Ad annunciarlo è stato Tv Sorrisi & Canzoni:

“Il 3 aprile scopriremo il nome del vincitore che succederà ad Alberto Urso. Dal 2 maggio, per quattro serate, vedremo una sfida tra il vincitore di Amici 19 e altri artisti lanciati dal talent, ballerini e cantanti”.

Tra i nomi annunciati di Amici All Star durante la conferenza stampa troviamo Enrico Nigiotti, Michele Bravi (che tuttavia non ha mai partecipato ad Amici), Vincenzo Di Primo e Sebastian Melo Taveira.