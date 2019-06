Da Amici sbarca ad All Together Now e conquista tutti i giudici (VIDEO)

Se nella scorsa puntata di All Together Now si è presentato Dennis Fantina, il vincitore di Saranno Famosi, ieri sera sul palco dello show di Michelle Hunziker è arrivata Alessandra Procacci, un’ex alunna di Amici.

La ragazza era stata fortemente voluta da Mara Maionchi nell’undicesima edizione del talent, ma dopo Amici non ha riscosso il successo sperato. Alessandra ha cantato I Put a Spell on You di Nina Simone ed è riuscita a convincere tutti i 100 giurati. L’ex talento mariano è stata la seconda concorrente di All Together Now a conquistare il punteggio massimo.

“Sono una mamma, ho una figlia di quasi 5 anni. Quindi se dovessi vincere i 50.000€, una grossa parte del premio vorrei metterla in un cassettino per Sofia per quando diventerà grande. Perché così potrò darle un futuro universitario o qualsiasi altra cosa, come ad esempio se vorrà delle lezioni di canto, io potrò dirle di sì. Il restante lo userei per me ovviamente”.

Avremo quindi una finalissima tra ex Amici di Maria?