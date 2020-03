Amici: ex allievo del serale diventa papà

Amici di Maria De Filippi compie 20 anni e come è normale che sia molti ex allievi si sposano e diventano genitori. Lo scorso ottobre a Tu Si Que Vales si è presentato un bambino figlio di un ex concorrente del talent, Mario Nunzianete e nell’ultimo anno sono diventate mamme Romina Carancini e Francesca Dugarte. Adesso è la volta di un cantante della settima edizione di Amici, Giuseppe Salsetta. Il ragazzo ha rivelato a Vero Tv che presto sarà padre.

“Se qualcuno mi avesse detto che mi sarei sposato, mi sarei messo a ridere. L’incontro con lei mi ha reso un uomo nuovo. Però non è finita qui. Diventerò papà e sono felicissimo! Non ho mai provato in vita mai un’emozione così forte. Io e mia moglie Carmela ci siamo sposati l’estate scorsa. La visita della cicogna non era in programma così presto, pochi mesi dopo il matrimonio. È stata una meravigliosa sorpresa per entrambi. Abbiamo deciso di chiamarlo Giovanni Francesco. Sono emozionatissimo, ma ho anche un po’ paura di non essere all’altezza. Mettere al mondo un figlio comporta grandi responsabilità, è qualcosa che ti cambia radicalmente la vita. Ma è anche la più concreta ed emozionante manifestazione di fiducia nel futuro. Poi c’è una cosa davvero bellissima, ogni volta che canto per lui o vicino al pancione, comincia a scalciare e non si ferma più”.

Amici, il post Instagram di Giuseppe Salsetta.