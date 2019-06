Ex alunno di Amici sbarca ad America’s Got Talent e ottiene una standing ovation (VIDEO)

Se Maria Luigia La Rocca (amore mio) è passata da Amici a The Voice Albania, Antonino Spadaccino ha provato a mettersi nuovamente in gioco ad X Factor UK, Patrizio Ratto è volato dall’altra parte del mondo ed è arrivato ad America’s Got Talent.

Il ballerino ha fatto parte della quindicesima edizione del talent show di Maria de Filippi ed è anche arrivato al serale, nella squadra blu capitanata da Nek e J Ax.

Patrizio è andato alla corte di Simon Cowell e si è presentato come pianista: “Da piccolo ero molto tranquillo e timido, mia madre mi mise davanti ad un pianoforte e mi innamorai subito di questo strumento. Sono ispirato dai compositori classici e una delle mie più grandi fonti di ispirazioni è Beethoven. Quando ascolto la sua musica sento l’emozione, posso essere arrabbiato, felice o tranquillo, entro in quel mondo ed è tutto per me. Sono molto nervoso, ma penso che sia una possibilità di mostrare ai giudici e all’America la mia passione”.

Il ragazzo ha iniziato a suonare Per Elisa (facendo sbuffare di noia Simon) e a metà esibizione ha dato un calcio allo sgabello e si è messo a ballare in maniera strepitosa. Il pubblico e i giudici sono rimasti senza parole e l’ex ballerino di Amici ha ottenuto una bella standing ovation.

Ho appena visto la performance di Patrizio Ratto su America’s got talent.. è stato pazzescoh 😍#amici18 pic.twitter.com/GOeAQxSYV6 — kian11 (@kian1146206208) 30 maggio 2019

MA PATRIZIO RATTO AD AMERICA’S GOT TALENT ORGOGLIO DI MAMMA 💖🥰💕🥰💖💖🥰💞💞💞🥰💖 — Febe (@_R_Phalange) 5 giugno 2019

You’ve never seen a dancing pianist quite like @PatrizioRatto! 🕺🎹 pic.twitter.com/HBizvcMQGT — America’s Got Talent (@AGT) 31 maggio 2019

Fonte: IsaeChia