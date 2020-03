Amici Anticipazioni 2^ puntata (6 marzo): tutti gli ospiti che duetteranno con i cantanti

In attesa del ritorno di Amici Big, venerdì 6 marzo andrà in onda la seconda puntata del serale della 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi, che vede scontrarsi in un tutti contro tutti i cantanti Gaia Gozzi, Giulia Molino, Nyv e Jacopo Ottonello ed i ballerini Valentin Dumitru, Nicolai Gorodiskii, Javier Rojas e Talisa Ravagnani.

Come successo durante la scorsa puntata, anche in questo secondo appuntamento i cantanti rimasti in gara si esibiranno duettando con big della musica. Gli artisti saranno: Mahmood (che duetterà con Gaia Gozzi), Fabrizio Moro (con Jacopo Ottonello), Albano (con Nyv) e Loredana Bertè (con Giulia Molino).

Degli 8 artisti in gara, solo 7 approderanno alla terza puntata di venerdì 13 marzo.

Chi sarà eliminato?

