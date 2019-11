Amici: arriva una nuova professoressa di canto (che conosciamo tutti)

Ieri è stata registrata la prima puntata di Amici di Maria De Filippi 19. Oltre alla formazione della classe, il pubblico ha notato la presenza di un nuovo volto dietro alla cattedra di canto. Kween Mary ha chiamato alla sua corte un personaggio che abbiamo apprezzato anche a Temptation Island Vip: Anna Pettinelli.

Sul web qualcuno ha criticato la scelta di Maria De Filippi ed ha messo in discussione le competenze della Pettinelli. In realtà ‘bella patata’ ha tutte le carte in regola per giudicare gli alunni, visto che già a 16 anni lavorava in radio, successivamente ha presentato varie edizioni di Discoring, due edizioni del Festival di Sanremo e due edizioni di Un disco per l’estate.

Ironica, preparata, con alto potenziale trash, cosa possiamo volere di più da una professoressa di un talent televisivo?

Amici 19: le reazioni all’annuncio di Anna Pettinelli nel cast

Bisciglia: TI e Amici celebrities

Pettinelli: TI vip e Amici

L’anno prossimo ci sarà Sossio Aruta insegnante di ballo.#Amici19 pic.twitter.com/VuecM6ASQR — Valenta 🐢 (@valentinazzza_) November 15, 2019

raga sto morendo ma hanno messo come prof di canto Anna Pettinelli? Cioè bella patata di temptation island? #amici19 pic.twitter.com/rNVX9Yqlb2 — Eleonora🌙 (@_eely11_) November 15, 2019

Qui per dire che farò una fatica immane a prendere sul serio Anna Pettinelli nel ruolo di prof perché ogni volta che la vedrò nella mia testa rimbomberà la hit SONO IO BELLA PATATA#Amici19 — Gιυℓια ; 🐍 🏳‍🌈 (@ailuig96) November 15, 2019

sto leggendo un sacco di critiche per Anna Pettinelli prof ad #Amici19!capisco che la maggior parte di voi sia piccola e probabilmente la conosce solo per bella patata!ma @annapettinelli lavora da anni in radio,ha condotto Sanremo,il disco per l’estate!informatevi prima — Daniela Trovato ❤💛 (@DanyDoc1) November 15, 2019