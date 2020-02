Amici, uno dei ballerini presenta il suo fidanzato: “L’omosessualità è naturale, l’omofobia no”

Un anno fa Angelo Recchia ha parlato della sua omosessualità ed ha anche raccontato del suo coming out in famiglia. Adesso un altro dei ballerini professionisti di Amici si è aperto con il suo pubblico ed ha presentato il fidanzato sui social. Ieri Simone Nolasco ha pubblicato su Instagram una foto dove bacia il compagno, l’argentino Ezequiel De Lorenzi. Il ballerino di Amici ha anche allegato una descrizione in cui ha condannato l’omofobia ed ha augurato a tutti buon San Valentino”.

“L’omosessualità esiste in più di 450 specie di esseri viventi.

L’omofobia solo in una.

La chiamiamo FOBIA ma in realtà non è paura , é uno stato di ignoranza mentale, passato di moda e la soluzione sarebbe solo un pizzico di amore verso il prossimo.

Se trovi il tempo per discriminare , spero ti basti anche per poter amare.

Non ho mai amato S. Valentino , ma se è un’occasione per poter diffondere amore , forse potrebbe iniziare a piacermi.

Happy V. day lovers”.