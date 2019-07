Cantante finalista di una vecchia edizione di Amici è diventata mamma

Fiocco azzurro ad Amici di Maria De Filippi, dato che la cantante Lidia Cocciolo (quarta classificata della seconda edizione del talent, dopo il successo di Saranno Famosi) ha dato alla luce il piccolo Noah, avuto con il compagno Davide Maffei.

Noah è nato lo scorso 23 luglio, ma per circa una settimana la cantante e attrice ha mantenuto il riserbo sui social, annunciandone la nascita solo di recente.

Nonostante non abbia vinto (la sua edizione vide sul podio davanti a lei Timothy Snell, Anbeta Toromani e la vincitrice Giulia Ottonello), Lidia è riuscita a togliersi molte soddisfazioni professionali partecipando al musical Footlose, presenziando nel cast di Buona Domenica e successivamente come attrice in Distretto Di Polizia, Don Matteo e Braccialetti Rossi.

Lidia su Instagram ha così annunciato la nascita di suo figlio:

“Cosa si prova? Credo di aver sempre vissuto in apnea, ora finalmente respiro. La terra, il mare, il cielo, ogni cosa è per te… NOAH 23/07/2019”.