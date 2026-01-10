Amici 25, è fuori controllo: ancora caos totale in casetta | Panico tra gli allievi dopo il gesto estremo

Le festività natalizie, anziché stemperare gli animi, sembrano aver amplificato le tensioni all’interno della Casetta di Amici 25. Subito dopo l’ultima puntata, le decisioni prese in studio hanno scatenato una reazione violenta e inaspettata da parte di due allievi, Flavia e Opi. Il rientro alla quotidianità del talent di Canale 5 è stato tutt’altro che sereno, trasformandosi in un vero e proprio inferno emotivo per i due ragazzi.

Flavia, in particolare, è apparsa immediatamente fuori controllo. Dopo aver lasciato lo studio, ha cercato sfogo in sala relax per poi rientrare in Casetta visibilmente scossa. Lì, la rabbia e la frustrazione si sono manifestate con gesti eclatanti: porte sbattute, la borsa lanciata a terra e un pianto incontenibile, accompagnato da un flusso di parole dettate da una chiara fragilità emotiva. Il suo sfogo non è passato inosservato, e sui social, in particolare su X, i commenti si sono moltiplicati, con utenti che scrivevano “Ma ha spaccato tutto?”, “Fermatela”, “Cacciatela”, evidenziando la gravità della situazione.

Il sostegno dei compagni e il malessere di Opi

In un momento di così forte turbamento, i compagni della Casetta hanno cercato di supportare Flavia. Tra questi, Plasma si è distinto, offrendo conforto e dialogo alla cantante, con la quale aveva iniziato una conoscenza proprio tra le mura del talent. Nonostante il supporto ricevuto, l’amarezza per la sospensione della maglia e per le decisioni prese in puntata è rimasta profondamente radicata in Flavia, pronta a riemergere con forza poco dopo.

Contemporaneamente, anche Opi ha vissuto un momento di profondo disagio. Indossata la temuta maglia rossa della sfida, il cantante si è mostrato deluso e stanco di ritrovarsi, ancora una volta, in una situazione che percepisce come profondamente penalizzante. Tornato in Casetta, ha scelto di confidarsi con Michele, esprimendo tutto il suo malessere e la frustrazione di non riuscire a esprimere appieno la propria identità artistica all’interno del percorso proposto. Questo senso di inadeguatezza e la percezione di essere costantemente messo alla prova in modi che non lo valorizzano, hanno spinto entrambi, Flavia e Opi, a cercare un confronto diretto e chiarificatore con la loro insegnante.

Lo scontro diretto con Anna Pettinelli

Il momento più delicato e atteso della giornata è arrivato con il confronto in saletta tra Flavia, Opi e la loro professoressa, Anna Pettinelli. L’incontro è stato diretto e senza filtri, con gli animi ancora molto tesi. Opi ha espresso con fermezza il suo disappunto per essere finito in sfida: “Sono inca**ato nero perché sono finito in sfida. Non era un pezzo che mi avrebbe messo in risalto. A me interessa crescere. Io ho un’idea di quello che voglio fare. Canto sempre le solite cose”, ha dichiarato visibilmente seccato, lamentando una mancanza di confronto sulle scelte dei brani.

Anna Pettinelli ha replicato invitando il cantante ad aprire la mente e a sperimentare: “Apri la mente, devi fare cose diverse anche. Siete tutti forti”, sottolineando come un rendimento altalenante richieda maggiore versatilità. Tuttavia, la sua spiegazione non ha convinto Opi, che rimane fermo sulla sua idea di un percorso più personalizzato. Anche Flavia ha manifestato la sua contrarietà per la sospensione della maglia, sentendosi ingiustamente messa in discussione. La risposta di Pettinelli è stata decisa: “Per me al momento non sei da Serale. Sei carente nell’interpretazione e risulti fredda. Canti tutto uguale. Non aggiungi niente a quello che fai”. Parole che Flavia ha respinto, convinta di aver invece mostrato una crescita significativa. Questo scontro segna un punto di non ritorno per entrambi gli allievi, con possibili conseguenze importanti per il loro futuro ad Amici 25.