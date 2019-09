Amici Celbrities: svelati i coach delle due squadre

Manca sempre meno all’inizio di Amici Celebrities e dopo aver scoperto parte della giuria e il cast completo dei vip, adesso il profilo della trasmissione ha svelato i nomi dei due coach. Non saranno cantanti famosi in tutto il mondo, ma anche sono comunque due vecchie conoscenze.

Per la squadra bianca di sarà Giordana Angi e per quella blu Alberto Urso, i due finalisti dell’ultima edizione di Amici.

Tanto bravo e caruccio Albertone, però mi mancherà vedere quel manzo di Ricky alla corte di Kween Mary.



Amici Celebrities – il cast

Ci saranno gli ex gieffini ed ora attori e conduttori Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio e Filippo Bisciglia, la modella toscana Pamela Camassa, l’ex allenatore di calcio Ciro Ferrara, l’imprenditore Joe Bastianich, l’imitatrice Francesca Manzini, Emanuele Filiberto di Savoia, Cristina Donadio (nota ai più per aver interpretato la Scianel di Gomorra) Chiara Giordano (ex moglie di Raoul Bova nonché figlia dell’avvocato Annamaria Bernardini De Pace) ed infine anche Martin Castrogiovanni (che in passato ha condotto Tu Si Que Vales) e l’attore Massimiliano Varrese.