Amici Celebrities, anticipazioni prima puntata: ecco chi sarà eliminato

Amici Celebrities debutterà questa sera su Canale 5, ma la prima puntata è già stata registrata e queste sono le anticipazioni ufficiali. Se non volete spoiler, quindi, vi consiglio di chiudere immediatamente l’articolo.

Il regolamento di Amici Celebrities è diverso rispetto a quello della versione classica, dato che ad ogni puntata ci saranno ben due concorrenti eliminati (e non soltanto uno) e quelli usciti possono – qualora vorranno – sfidare un concorrente ancora in gara per cercare di rubargli il posto. Se la sfida viene vinta il nome dell’eliminato cambia.

I primi due concorrenti ad esser stati eliminati sono stati Martin Castrogiovanni (Squadra Bianca) e Chiara Giordano (Squadra Blu): il primo ha perso la sfida contro Filippo Bisciglia, mentre la seconda contro Emanuele Filiberto di Savoia.

Amici Celebrities, i concorrenti:

Nella categorie ci sono: il principe Emanuele Filiberto di Savoia, l’ex calciatore e allenatore Ciro Ferrara, l’imprenditore della ristorazione Joe Bastianich, il conduttore tv Filippo Bisciglia, l’attrice Laura Torrisi e Cristina Donadio famosa per la serie “Gomorra” dove interpreta Scianel. Nella categoria ballo ci sono: l’attore e modello Raniero Monaco Di Lapio, la produttrice Chiara Giordano e l’ex grande giocatore della nazionale di rugby oggi conduttore tv Martin Castrogiovanni; per entrambe le categorie troviamo: l’attore Massimiliano Varrese, la showgirl Pamela Camassa e l’imitatrice e attrice Francesca Manzini.

Amici Celebrities, la giuria:

Nel bancone dei giurati ci sono: Ornella Vanoni, Giuliano Peparini (che è anche il direttore artistico del programma) e Platinette.