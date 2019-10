Amici Celebrities, anticipazioni quarta puntata: vip ripescato, eliminato e ospiti della serata

Stasera Michelle Hunziker farà il suo debutto ad Amici Celebrities. La puntata però è stata registrata ieri e infatti sono uscite le prime anticipazioni. Tanto per non farci mancare nulla gli autori hanno deciso di fare un ripescaggio tra Joe Bastianich e Ciro Ferrara ed ha spuntarla è stato l’ex calciatore (chi sono quei folli che non hanno deciso di mandare al ballottaggio Raniero?). L’eliminata della serata è stata Francesca Manzini, mentre gli ospiti sono stati Riccardo Marcuzzo e Fred De Palma. Anche questa volta il comico in studio era Andrea Pucci (quanto mi manca Virginia Raffaele).

Amici Celebrities: anticipazioni quarta puntata

“La prima manche viene vinta dai bianchi (praticamente han vinto quasi tutte le sfide), colei che ha il voto più basso dalla giuria è Francesca che al momento viene congelata ed esce dallo studio. La seconda manche viene vinta dai blu e il meno votato risulta essere Massimiliano che dovrà sfidarsi con Francesca. L’ultima sfida si basa sull’improvvisazione. Allestiscono una coreografia di una casa con un quadro ed entrambi dovevano interpretare il momento ballando, cantando, o quello che volevano. Massimiliano riceve una bella standing ovation dal pubblico. – si legge su Il Vicolo delle News – Ad abbandonare la gara purtroppo sarà Francesca. E’ rimasta molto male tanto che si è messa a piangere”.

No va bhe dai hanno eliminato Francesca 😢😢😢😢 Però nn ha senso rientra Ciro ed elimina lei (con tt il bene per Ciro) E poi il principe è ancora lì.. ma dai Cmq 2 blu vs 4 bianchi 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ una mattanza Però albe ha cantato alleluja ❤️ #amici18 #AmiciCelebrities — sara (@sara76790319) October 8, 2019

Quindi avete fatto rientrare Ciro, eliminato Francesca e Filiberto sta ancora lì, sicuramente in finale?

Mi auguro che settimana prossima esca a questo punto Ciro e la prossima ancora Filiberto. Così da avere Torrisi, Camassa, Bisciglia e Varrese in finale.#AmiciCelebrities — Lipsaremoving (@Lipsaremoving2) October 8, 2019