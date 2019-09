Amici Celebrities, anticipazioni seconda puntata: ecco chi sarà eliminato

Amici Celebrities tornerà questa sera su Canale 5 con la seconda puntata che è già stata registrata e queste sono le anticipazioni ufficiali prese dal portale Il Vicolo Delle News, quindi se non volete spoiler vi consiglio di chiudere immediatamente l’articolo.

Il regolamento di Amici Celebrities è diverso rispetto a quello della versione classica, dato che ad ogni puntata ci saranno ben due concorrenti eliminati (e non soltanto uno) e quelli usciti possono – qualora vorranno – sfidare un concorrente ancora in gara per cercare di rubargli il posto. Se la sfida viene vinta il nome dell’eliminato cambia.

Anche questa settimana sono usciti uno della Squadra Blu (Joe Bastianich) ed uno della Squadra Bianca (Cristina Donadio).

Amici Celebrities – i concorrenti

Emanuele Filiberto di Savoia

Ciro Ferrara

Laura Torrisi

Filippo Bisciglia

Raniero Monaco Di Lapio

Massimiliano Varrese

Pamela Camassa

Francesca Manzini

Chiara Giordano

Martin Castrogiovanni

Cristina Donadio

Joe Bastianich