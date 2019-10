Amici Celebrities, anticipazioni semifinale: i due eliminati a sorpresa

Stasera andrà in onda la semifinale di Amici Celebrities. Il penultimo appuntamento con il talent mariano però è stato registrato ieri e quindi sappiamo già chi dovrà abbandonare la gara e chi saranno gli ospiti.

Il giudice esterno (come sappiamo da giorni) è Maria De Filippi, che ha fatto il suo comeback nello show dopo solo una settimana di assenza. Gli ospiti della serata sono: Irama, Stash dei The Kolors e Diana Del Bufalo, reduce dalle registrazioni di Celebrity Hunted con Fedez e Francesco Totti.

Gli eliminati sono stati Laura Torrisi ed Emanuele Filiberto di Savoia e questo non me lo aspettavo, ero quasi certo che ad andarsene sarebbe stato Ciro.

Inizia il coutdown per la SEMIFINALE di #AmiciCelebrities, ma prima venite con noi alle prove generali! 🤩👇 https://t.co/QbUHqr3MGY — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 15, 2019

Amici Celebrities: le anticipazioni della semifinale.

“1) Il primo è composto dai giudici che hanno votato per decretare il primo finalista. Tutti cantano con degli ex allievi di Amici: Filippo con Stash, Pamela con Irama, Ciro con Giordana, Laura con Alberto e Emanuele con Diana Del Bufalo e infine Massimiliano ha ballato con Andreas e Sebastian. – si legge su Il Vicolo delle News – Il primo finalista è Filippo. 2) Il secondo decreta l’eliminato che risulta essere Laura 3) Il terzo decide l’altro finalista ed è Pamela 4) Il quarto decreta il terzo finalista che è Ciro 5) Il quinto ed ultimo decide chi tra Emanuele e Massimiliano andrà in finale e la spunta quest’ultimo”.

B!tches io continuo a scommettere che il vincitore di questa edizione di Amici Celebrities sarà…



Anticipazioni semifinale Amici Celebrities (di Witty tv)