Amici Celebrities, anticipazioni terza puntata: ecco i due eliminati, il nuovo giudice e chi ha sostituito Alberto Urso

Staserà su Canale 5 andrà in onda il terzo appuntamento con Amici Celebrities. La puntata è stata registrata ieri sera e dalle talpe in studio è arrivata una notizia choc: Kween Mary ha cambiato ancora una volta il pongo regolamento. Pare infatti che adesso gli eliminati saranno scelti dalla giuria (Platinette, Vanoni e Peparini) e non dalla squadra vincente.

Albano Carrisi era il quarto giudice, Annalisa ha sostituito Albero Urso come coach e i due eliminati sono: Raniero (un vero peccato non vedere più il suo bel faccino) e Ciro.

Durante la registrazione Maria ha anche annunciato che dalla prossima puntata sarà Michelle Hunziker a condurre il talent.

Regolamento random, conduttrici e coach che cambiano…



Le anticipazioni di Amici Celebrities.

“La prima gara viene vinta dai blu, si crea una classifica creata dai voti dei giudici, i primi tre rientrano in gara il quarto risulta essere Ciro che saluta tutti e se ne va. – si legge su Il Vicolo delle News – La seconda gara ovviamente viene vinta dai bianchi e a risultare quarto e ad affrontare l’eliminazione è Raniero. Duetti con gli ospiti sono stati così strutturati: Filippo con Benji e Fede e Laura con Stash”.

Ma solo io non ne capisco il senso. Tanto valeva condurlo tutto lei che fare sto pastrocchio. #amicicelebrities pic.twitter.com/KA2q8DgWwd — SadÏ (@Sadi10646557) October 4, 2019

Ennesimo pongo regolamento ad #amicicelebrities e 2 eliminazioni choc!!! — J❌ker 🤡 (@potterhead_1000) October 4, 2019