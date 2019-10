Amici Celebrities cambia giorno, ecco quando andrà in onda

Amici Celebrities si sposta dal sabato sera al mercoledì sera (giorno lasciato libero da Live Non è la d’Urso che da quest’anno è stato posticipato all’ultimo giorno della settimana) ed il motivo sono le qualificazioni europee della Nazionale Italiana di Calcio.

Se la terza puntata di Amici Celebrities andrà regolarmente in onda sabato 5 ottobre, la quarta puntata non andrà in onda sabato 12 ottobre, ma tre giorni prima: mercoledì 9 ottobre. Il sabato sera, infatti, su Rai Uno ci sarà la partita dell’Italia e Maria De Filippi ha preferito evitare il confronto.

Le ultime tre puntate del programma (la quarta, la quinta e la sesta) saranno presentate da Michelle Hunziker ed andranno quindi in onda rispettivamente mercoledì 9, 16 e 23 ottobre per poi lasciare spazio la settimana successiva al debutto del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Vi ricordo che in gara sono rimasti Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese, Pamela Camassa, Filippo Bisciglia, Emanuele Filiberto di Savoia, Raniero Monaco di Lapio, Laura Torrisi e Francesca Manzini, anche se pare che sia previsto un ripescaggio fra tutti gli eliminati.

Chi vincerà?