Amici Celebrities: svelato l’intero cast e quando andrà in onda la prima puntata

Amici Celebrities è realtà e dopo mesi di rumors e smentite (inizialmente si era parlato di un programma fatto da ex concorrenti che tornavano in gara proponendo un’altra disciplina), abbiamo finalmente i nomi delle conduttrici, il cast al completo ed anche la data d’inizio.

Il programma debutterà martedì 24 settembre ed a condurre ci sarà Maria De Filippi, che lascerà poi il timone a Michelle Hunziker a partire già dalla seconda puntata. Il cast sarà composto da 11 Celebrities fra cui una – come anticipato dal settimanale Spy – “di caratura internazionale” tutt’ora top secret. Gli altri 10 che si metteranno in gioco fra prove di canto e di ballo sono gli ex gieffini ed ora attori e conduttori Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio e Filippo Bisciglia, la modella toscana Pamela Camassa, l’ex allenatore di calcio Ciro Ferrara, l’imprenditore Joe Bastianich, l’imitatrice Francesca Manzini, Emanuele Filiberto di Savoia, Cristina Donadio (nota ai più per aver interpretato la Scianel di Gomorra) e Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova nonché figlia dell’avvocato Annamaria Bernardini De Pace. Non ci saranno invece, nonostante i rumors circolati in questo periodo, Claudio Amendola e Luca Argentero. Così come è esclusa la presenza di Wanda Nara.

Piccola curiosità per gli amanti del trash vecchio stampo: Laura Torrisi e Filippo Bisciglia si ritroveranno – a distanza di 13 anni dal loro Grande Fratello – insieme anche in questo nuovo programma. All’epoca del GF lei arrivò in semifinale, lui secondo dietro Augusto De Megni.