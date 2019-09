Amici Celebrities, annunciati gli ultimi due concorrenti ufficiali

Amici Celebrities fra poco più di due settimane debutterà su Canale Cinque al timone di Maria De Filippi, che poi cederà tutto a Michelle Hunziker a partire dalla seconda puntata.

Il cast – grazie ai continui spot pubblicitari – è stato svelato per intero: ci saranno gli ex gieffini ed ora attori e conduttori Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio e Filippo Bisciglia, la modella toscana Pamela Camassa, l’ex allenatore di calcio Ciro Ferrara, l’imprenditore Joe Bastianich, l’imitatrice Francesca Manzini, Emanuele Filiberto di Savoia, Cristina Donadio (nota ai più per aver interpretato la Scianel di Gomorra) Chiara Giordano (ex moglie di Raoul Bova nonché figlia dell’avvocato Annamaria Bernardini De Pace) ed infine anche Martin Castrogiovanni (che in passato ha condotto Tu Si Que Vales) e l’attore Massimiliano Varrese.

Non ci saranno invece, nonostante i rumors circolati in questo periodo, Claudio Amendola e Luca Argentero. Così come è esclusa la presenza di Wanda Nara.

Il programma debutterà martedì 24 settembre e nel cast ci sarà anche – come anticipato dal settimanale Spy – un vip “di caratura internazionale” tutt’ora top secret.