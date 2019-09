Amici Celebrities: arrivano altri due tutor (e li conosciamo bene)

Mancano circa 24 ore al debutto di Amici Celebrities e ormai conosciamo quasi tutto sul nuovo programma di Maria De Filippi. Giurati, concorrenti e direttore artistico, ma adesso TG Com ha svelato anche i nomi di due nuovi tutor. Dopo Alberto Urso e Giordana Angi arriveranno anche altri due ex Amici di Maria a guidare i vip, Andreas Muller e Sebastian Melo Taveira, che farà ritorno dall’Inghilterra dove era impegnato con il musical ‘Magic Mike’.

Gli ospiti della prima puntata saranno Giusy Ferreri e J Ax, ex professoressa e tutor di Amici, per la serie ‘tutto in famiglia’.

Amici Celebrities, i concorrenti:

Nella categorie ci sono: il principe Emanuele Filiberto di Savoia, l’ex calciatore e allenatore Ciro Ferrara, l’imprenditore della ristorazione Joe Bastianich, il conduttore tv Filippo Bisciglia, l’attrice Laura Torrisi e Cristina Donadio famosa per la serie “Gomorra” dove interpreta Scianel. Nella categoria ballo ci sono: l’attore e modello Raniero Monaco Di Lapio, la produttrice Chiara Giordano e l’ex grande giocatore della nazionale di rugby oggi conduttore tv Martin Castrogiovanni; per entrambe le categorie troviamo: l’attore Massimiliano Varrese, la showgirl Pamela Camassa e l’imitatrice e attrice Francesca Manzini.

Amici Celebrities, la giuria:

Nel bancone dei giurati ci sono: Ornella Vanoni, Giuliano Peparini (che è anche il direttore artistico del programma) e Platinette.