Amici Celebrities: svelati i tre giudici – cambia anche la data di messa in onda

Il cast di Amici Celebrities è ufficialmente chiuso ed oggi il portale di Tv Sorrisi & Canzoni ha annunciato il nome della terza ed ultima giurata che affiancherà Giuliano Peparini e Platinette (che solo qualche giorno fa si è lamentata di una sovraesposizione di gay in tv): si tratta di Ornella Vanoni.

Giuliano, Platinette ed Ornella giudicheranno i 12 vip che hanno deciso di mettersi in gioco e che da sabato 21 settembre si sfideranno con prove di canto e ballo. Perché sì, al contrario di quanto trapelato online nelle scorse settimane, Amici Celebrities non andrà in onda di martedì ma di sabato, contro Ulisse di Alberto Angela su Rai Uno.

A guidare le due squadre saranno i due cantanti che qualche mese fa si sono contesi la vittoria ad Amici: Alberto Urso e Giordana Angi, il primo coach della squadra Blu, la seconda coach della squadra Bianca.

Alberto dirigerà Emanuele Filiberto di Savoia, Joe Bastianich, Chiara Giordano, Francesca Manzini, Raniero Monaco di Lapio e Laura Torrisi, mentre Giordana sarà al comando di quella che teoricamente sembrerebbe essere la squadra più amata: Ciro Ferrara, Cristina Donadio, Massimiliano Varrese, Martin Castrogiovanni e la coppia di fidanzati Pamela Camassa e Filippo Bisciglia.

Lo spin-off di Amici farà quindi slittare Tu Si Que Vales che inizierà – sempre di sabato – la settimana dopo la finalissima del programma di Maria e Michelle.