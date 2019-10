Amici Celebrities: omaggio all’amore universale con tanto di matrimonio gay (Ornella Vanoni fa una gaffe)

Dalle coreografie con tematiche LGBT, ai baci tra i ballerini, fino al bellissimo discorso di Geppi Cucciari contro l’omofobia, Amici è sempre stato un programma rainbow e non poteva che essere così anche la versione vip del talent.

Ieri sera durante la finalissima di Amici Celebrities Massimiliano Varrese ha ballato – sulle note di Haven’t Met You Yet – una coreografia sull’amore universale. Il delizioso quadro di Giuliano Peparini si è chiuso con un matrimonio tra due ragazzi.

“Questa è la serata dell’amore universale. – ha detto Michelle Hunziker – Ecco che Giuliano l’ha dimostrato con questo bellissimo quadro”.

La coreografia ha ricevuto i complimenti anche di Platinette.

“Il ragazzo è uscito dal torpore di settimane fa. L’ho visto crescere e stasera mi immaginavo come una delle ballerine che hai lanciato per aria. L’amore è ovunque. Questa roba è deliziosa e tu l’hai fatta benissimo. Bravo Massimiliano”.

Ma la ciliegina sulla torta è arrivata con Ornella Vanoni che ha commentato un’altra esibizione, rendendosi conto solo all’ultimo della gaffe.

“Io dico che davvero lui è molto, molto, molto migliorato. Lo trovo più rilassato e meno teso. Poi il tango è sempre il tango. Ah, no, scusate, era il matrimonio! Anche il mio parrucchiere mi ha chiesto se posso fargli da testimone al suo matrimonio”.

Amici Celebrities: l’esibizione di Massimiliano Varrese