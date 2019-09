Amici Celebrities: Pamela Camassa e Laura Torrisi si sfidano, ma scoppiano a piangere (VIDEO)

Durante la prima puntata di Amici Celebrities abbiamo assistito ad una sfida ad alto tasso emozionale che ha visto protagoniste Pamela Camassa e Laura Torrisi.

Le due toscane si sono sfidate in una prova comparata sulle note di Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti, canzone molto importante per entrambe. Come spiegato dalle due, infatti, nel cantare il brano durante le prove si sono commosse ripensando ai propri nonni. Emozione replicata anche sul palco di Amici Celebrities, quando entrambe si sono messe a piangere.

Pamela Camassa ha dedicato la canzone a sua nonna “che sta malissimo”, mentre Laura Torrisi a suo nonno che è sempre stato vicino a sua figlia Martina.

Fra candid camera trash, discussioni sulle eliminazioni e coreografie sexy, il momento di Pamela e Laura sulle note di Nonno Hollywood è stato fra i più emozionanti.

Il video integrale della sfida potete vederlo premendo qua.

L’interpretazione di “Nonno Hollywood” ha particolarmente toccato anche Laura Torrisi ❤ #AmiciCelebrities pic.twitter.com/JW0qCa09sE — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) September 21, 2019