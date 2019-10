Amici Celebrities: polemica dietro le quinte tra un noto vip e un concorrente

Amici Celebrities è finito da qualche giorno e pare che una parte trash e interessante abbia avuto luogo dietro le quinte, lontano dagli sguardi dei telespettatori.

Stando a quanto riporta Gabriele Parpiglia su Spy, nel backstage dello show mariano è successo di tutto. Tra le tante cose pare ci sia stata anche una mezza polemica dopo l’eliminazione di Laura Torrisi. Sembra che Leonardo Pieraccioni abbia lanciato una shade ironica a Ciro Ferrara.

“Dietro le quinte di Amici Celebrities segreti e scoop. Non sono mancate le polemiche, come quella innescata dall’attore Leonardo Pieraccioni. – si legge su Spy – Quando ha visto che la sua ex compagna Laura Torrisi è stata eliminata da Ciro Ferrara ha commentato:“Ciro in finale e te no? È come levare Don Matteo da catechismo e metterci Massimo Ceccherini” (comico noto per il suo gergo non proprio da chiesa). Provocazione che Ciro Ferrara ha subito colto rispondendo con un secco e chiaro: “Maledetti Amici miei”. Una frase per sottolineare che Pieraccioni quella battuta l’aveva già fatta in video.