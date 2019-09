Amici Celebrities: svelata una nuova concorrente ufficiale

Il cast di Amici Celebrities sta piano piano prendendo forma e dopo il nome anticipato da TvBlog (Pamela Camassa) ed i quattro svelati nel promo di Canale Cinque (Joe Bastianich, Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto di Savoia e Laura Torrisi), oggi è la volta del portale SuperGuidaTv che ha anticipato che nel cast ci sarà anche Cristina Donadio, nota ai più per aver interpretato il personaggio di Scianel in Gomorra. A loro dovrebbero aggiungersi, come riporta Blogo, uno fra Luca Argentero e Claudio Amendola ed anche l’imitatrice Francesca Manzini.

Al momento fra le poche certezze che abbiamo su questo programma è che sarà totalmente registrato, la prima puntata sarà condotta da Maria De Filippi (mentre le successive quattro da Michelle Hunziker) e che in giuria ci saranno Giuliano Peparini e Platinette.

Il programma dovrebbe iniziare a metà ottobre, al termine della seconda edizione di Temptation Island Vip (che è stata anticipata e che inizierà questo lunedì).