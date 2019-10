Amici Celebrities: svelati gli ospiti della semifinale

Amici Celebrities è giunto alle sue battute finali e dopo tre puntate condotte da Maria De Filippi ed una da Michelle Hunziker, nella puntata di domani sera – la quinta – vedremo Michelle al timone dello show con Maria giudice speciale in studio. Le due condurranno così le celebrità rimaste in gara verso la finale che si terrà (eccezionalmente in diretta) mercoledì 23 ottobre.

Al momento in gara sono rimasti sei vip, ma solo quattro accederanno alla finale: chi passerà il turno fra Filippo Bisciglia, Pamela Camassa, Laura Torrisi, Massimiliano Varrese, Ciro Ferrara ed Emanuele Filiberto di Savoia?

Un finalista è stato scelto dal pubblico che qualche giorno fa ha avuto una giornata per televotare il proprio preferito, mentre gli altri tre saranno scelti dalla giuria. Secondo me i quattro che accederanno alla finale saranno Filippo, Pamela, Laura e Massimiliano con il primo papabile vincitore a furor di popolo.

Gli ospiti della quinta puntata di Amici Celebrities sono – come riportato da Super Guida Tv – Irama, Stash dei The Kolors e Diana Del Bufalo, reduce dalle registrazioni di Celebrity Hunted con Fedez e Francesco Totti.

Fonte: Super guida tv