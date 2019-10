Amici Celebrities: svelati gli ospiti di sabato sera

Oggi pomeriggio verrà registrata la terza puntata di Amici Celebrities. Ieri sera il profilo ufficiale del programma ha svelato gli ospiti che vedremo sabato sera nel talent di Maria De Filippi. A duettare con i concorrenti arriveranno Benji e Fede e anche Stash con i The Kolors. Dopo Irama, un altro vincitore della versione originale del programma torna alla corte di Kween Mary.

Speriamo che prima della fine del programma Maria riesca a portare in studio anche Tiziano Ferro, perché ho bisogno di un bel live di Accetto Miracoli.

Anche questa volta siete stati bravissimi! @BenjieFede vi aspettano tutti questo sabato alle 21.20 su Canale 5 per la terza puntata di #AmiciCelebrities WOOOW 😍📺✨ pic.twitter.com/CK1pKzNjHT

La Queen finalmente ha capito quanto valgono @BenjieFede .. sabato sera tutti incollati alla TV ci saranno @Benji_Mascolo e @fedefederossi come ospiti ad #AmiciCelebrities #benjiefede #GoodVibes #sale

Se la terza puntata andrà in onda sabato sera, la quarta verrà anticipata a mercoledì 9 ottobre. Questo perché sabato 12 ottobre su rai Uno ci sarà la partita per le qualificazioni degli europei, Italia vs Grecia.