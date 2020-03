Nuove polemiche su Amici 19 a causa di una coreografia

La televisione ai tempi del CoronaVirus è cambiata, fra programmi senza pubblico e conduttori costretti a stare ad un metro di distanza dai loro ospiti.

Ormai ci siamo quasi abituati a tutte queste nuove regole comportamentali imposte dal governo, per questo motivo quando ieri ad Amici di Maria De Filippi abbiamo visto Javier e Nicolai toccarsi la faccia con le mani abbiamo gridato da casa.

Come mai i ballerini hanno indossato i guanti e successivamente hanno toccato tutti gli oggetti di scena ed infine si sono toccati il viso?

La polemica è stata sposata da TvBlog che ha rilanciato con un editoriale dal titolo “Coronavirus, Amici 19: ballerini con i guanti (ma si toccano il viso)“.

“Nel corso della puntata – la semifinale del talent show di Canale 5 – i ballerini in gara Javier e Nicolai hanno danzato con i guanti. Immaginiamo che la scelta sia legata alla volontà di proteggere gli allievi al momento del contatto con oggetti. Peccato che non siano mancate scene di mani in faccia, con ripetuto strofinio sugli occhi, come dimostra lo scatto qui sotto”.