Amici: ecco come la redazione aveva censurato l’omofobia di Valentin e come aveva reagito Maria a gennaio

Ieri l’hacker birichino è tornato in azione regalando un altro video inedito di Valentin ad un sito amico di Amici. Su Dagospia è stato pubblicato un filmato dal titolo “Valentin bullo, omofobo e violento”. Nella clip in questione si vede il ballerino che si rifiuta di fare vogueing perché ‘troppo da gay’ e poi attacca Javier dicendo che ‘sembra un gay quando balla e quando parla’. Il comportamento di Valentin è ingiustificabile e il ragazzo ha dimostrato nuovamente tutta la sua ignoranza. Ma perché questo materiale è uscito proprio adesso che lui ha attaccato Kween Mary e lo show? Ma soprattutto, chi ha fatto circolare questo video? Queste sono le domande che si fanno tutti sui social.

Su Twitter i fan dello show mariano hanno scoperto che la clip incriminata proviene dal pomeridiano dello scorso 8 gennaio. Guardando la puntata andata in onda su Real Time si vede chiaramente che la redazione ha fatto un ottimo lavoro di taglia e cuci per censurare tutte le frasi che adesso vengono etichettate come “omofobe” da Dagospia. Non c’è traccia del famoso “non ballo questa roba da gay” e nemmeno del “tu sembri gay quando parli”.

La puntata di Amici dell’8 gennaio.

Durante la puntata di sabato 11 gennaio Valentin ha anche chiesto di poter parlare della litigata con Javier (in cui gli aveva dato del gay), ma Kween Mary ha risposto: “Andiamo avanti, perché altrimenti gli altri non fanno niente“.

A questo punto sono certo che Maria De Filippi non sapesse nulla degli scivoloni omofobi, perché altrimenti avrebbe lasciato parlare Valentin, per poi bacchettarlo bene davanti a tutti, condannando l’episodio. Anche perché una conduttrice professionale come la De Filippi, che si infuria se viene messo in discussione il suo show, mica può lasciar correre un comportamento omofobo come quello che ha avuto Valentin. Giusto?

Maria e Valentin a gennaio (dopo lo scandalo “omofobia”) #Amici19 pic.twitter.com/7aRwUy3L17 — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) March 20, 2020

#amici19 #valentin #javier Maria che ride e scherza con Valentin per il suo comportamento mentre sembra che Javier abbia ucciso qualcuno..ora mi fa ancora più schifo a pensarci. Io non me la prendo con Valentin ma con la produzione sinceramente pic.twitter.com/n7AMijwlah — Francesca (@Frances10890002) March 20, 2020

B!tches, vi ricordo che è sempre aperto il sondaggione “Chi è l’hacker birichino che diffonde i video inediti di Valentin?”

A) Lo gnomo con l’ascia di Mistero

B) Il fonico bono di Amici

C) Beyoncé e Jay Z