Amici: ex vincitore dispiaciuto per il comportamento di Maria De Filippi

Il Corriere della Sera la scorsa settimana ha pubblicato le dichiarazioni che Dennis Fantina ha rilasciato diversi anni fa a Libero. “Da Amici alle critiche a Maria De Filippi, oggi sono disoccupato” questo era il titolo del Corriere.

«Se la incontrassi per caso probabilmente lei cambierebbe strada. – raccontò il vincitore della prima edizione di Amici a Libero – Visto che ho provato più volte a contattarla ma con grosse difficoltà, non so per quale motivo. Io non sono Marco Carta, non ho il numero diretto di Maria. Non sono così importante come lui. Si comporta così con tutti quelli della prima edizione a quanto ne so, che da parte sua è stata proprio dimenticata».

Dennis non è contento del titolo del Corriere e per questo ha voluto fare delle precisazioni a City Sport.

“Qualche giorno fa ho letto una mia intervista che riportava parole di almeno una decina di anni fa in cui dal titolo si lasciava intendere che mi fossi lamentato di Maria De Filippi per essere disoccupato e del fatto che non mi avesse chiamato alla Sfida dei talenti (durante l’edizione del 2009). Chi è andato oltre il titolo avrà capito che non porto rancore verso nessuno, anche se il dispiacere per non essere stato chiamato rimane.

Maria non la sento dal 2005 ma non ho davvero nulla contro di lei. So inoltre che non è una persona superficiale e avrà sicuramente capito che la situazione che può essersi creata è legata puramente a qualche titolo fuorviante, di molti ma molti anni fa.”