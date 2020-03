Amici: Francesca Tocca e la reazione alla polemica su Valentin e Maria

Ieri Dagospia ha pubblicato un video inedito di Amici in cui si vede Valentin che si lamenta per la coreografia e la musica di una delle sue prove. Nella clip il ragazzo discute anche con la ballerina Francesca Tocca (moglie di Raimondo Todaro e con cui avrebbe avuto una simpatia secondo il settimanale Chi).

Il ragazzo ha risposto al filmato inedito dicendo di avere un ottimo rapporto con tutto il ‘team latino’ del talent show ed ha anche aggiunto che può capitare di discutere in sala prove. Oggi arriva la reazione chiarissima di Francesca Tocca. La danzatrice poco fa ha ricondiviso diversi filmati suoi e di Valentin, e poi una foto di un leone con la sua leonessa e la canzone usata come sottofondo è la stessa che Valentin ha messo qualche giorno fa in una sua storia Instagram proprio con Francesca.

Ma la domanda adesso è un’altra: quale prof/professionista di Amici oggi difenderà lo show e Kween Mary?



Le storie di Francesca: i video.

La reazione di Twitter alle storie di Francesca Tocca.

MA VOI AVETE VISTO CHE LA TOCCA HA INIZIATO A SEGUIRE VALENTIN E CHE HA MESSO LE STORIE CON LUI E POI UNA STORIA CON DUE LEONI MOLTO AMBIGUA. MA QUESTO È QUELLO CHE CI MERITIAMO… #amici19 SFANCULATI TUTTI pic.twitter.com/2uHJWq0wMw — asia (@commentiacaldo) March 18, 2020

Francesca pubblica la foto di un leone e una leonessa con la canzone “Ten more days”…stessa canzone utilizzata da Valentin nella story di qualche giorno dove loro due ballavano con lei taggata +cuoricino 😍 #Amici19 — Aurora 🌻 (@itsauryyyy) March 18, 2020

Beh, Francesca credo abbia confermato alla grande la storia con Valentin, quindi niente palone. Grazie per l’unica gioia! #Amici19 #amici19 pic.twitter.com/Mngr4Ql4k4 — Iμερος (@paradiselost97) March 18, 2020

RAGAZZI NELLA STORIA DI FRANCESCA CON I LEONI C’è LA STESSA CANZONE CHE HA MESSO VALENTIN NELLA STORIA DOVE LIMONAVANO…….. IO MUOIO IO MUOIO #Amici19 ✈️✈️✈️✈️✈️✈️😂✈️😂 pic.twitter.com/lj0X4QhW1D — Manu💖 (@ROBSTENXSEMPRE) March 18, 2020