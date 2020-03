Amici, litigata tra la Alessandra Celentano e Cannito: “Incompetente, non hai una carriera, il mondo della danza sa chi sei” (VIDEO)

Le ragazzine urlanti del pubblico saranno anche rimaste a casa, ma ad Amici ieri sera non è mancato il trash e le grida dei protagonisti. Abbiamo visto di tutto: Javier che sbotta, Maria furiosa e Valentin che fa la sua uscita da drama queen. Una delle perle dell’ultima puntata del talent show mariano è stata la litigata tra Alessandra Celentano e Luciano Cannito. La maestra di danza classica ha attaccato i giurati perché in una delle sfide hanno fatto vincere Nicolai e non Javer e ha dato loro degli ‘incompetenti’.

Cannito ha preso le parti di Vanessa Incontrata, Christian De Sica e Gabry Ponte, mandando su tutte le furie Alessandra Celentano.

L “Se tutti sono incompetenti e solo tu non lo sei, allora io fossi in te mi farei qualche domanda”

A “Dici cavolate e devi stare zitto. Tu devi lasciar perdere. Hai fatto una spiegazione della coreografia assurda”

L “Che cosa dici? Non sei capace di raccontare le cose. Continui a stare chiusa nella tua ragnatela”

A “Tu sei incompetente, non sai quello che dici”

L “Tu sei quella incompetente”

A “Non capisci niente”

L “Se io non capisco nulla allora ci sarà la storia che racconterà rispetto a quello che stai facendo tu”

A “Il mondo della danza lo sa, il mondo della danza sa chi sei tu e chi sono io, ciao Cannito”

L “L’autorevolezza non è autoritarismo. Non hai neanche una carriera”

A “Perché tu ce l’hai? Ma stai zitto, zitto che è meglio”

L “Manchi di eleganza e di educazione”

A “Tu dovresti avere rispetto per me, sono una donna”

L “Tu dovresti, nessuno mi ha mai detto che sono un incompetente”

Al di là di chi abbia ragione tra i due maestri, la puntatona di ieri è stata così ricca di trash da ricordarmi le vecchie edizioni gloriose di 10 anni fa.

Alessandra Celentano e la litigata con Luciano Cannito, i video.

