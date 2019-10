Amici Celebrities: Loredana Bertè massacra la tremenda esibizione di Massimiliano Varrese – video

Ieri sera Massimiliano Varrese è stato il primo finalista di Amici Celebrities e si è conteso la vittoria con Pamela Camassa. L’attore come ultima carta per tentare di trionfare ha scelto Kiss di Prince (se non altro è stato coraggioso). Purtroppo l’esibizione è stata davvero tremenda, probabilmente la sua peggiore da quando è arrivato ad Amici Celebrities.

Loredana Bertè ha riso per tutta la durata della performance ed tentato maldestramente di coprirsi il volto con una cartellina. Michelle Hunziker ha notato le risate della giurata e le ha chiesto il motivo di quella reazione. La cantante per spiegare la ragione di quelle risate ha massacrato la cover proposta da Massimiliano.

“Rido perché mi immagino Prince esce dalla tomba in versione zombie per strangolarlo. Perché sì. Non si può. Non può cantarla così dai. Ahahahahah. Dai è stato unico. Ahahaha. Scusami, ma non ho resistito, sei stato troppo comico. Non ti basare su queste canzoni per il tuo percorso, scegline altre, ti prego. Davvero, fai altre cose”.

Probabilmente è stato il momento più trash e “comico” della serata (molto meglio dei siparietti di Pucci), ma – nonostante io ami Loredana e le perle che ci regala – questa volta devo ammettere di essermi goduto poco la scena. Massimiliano non è soltanto un ragazzo talentuoso, ma meritava (come Pamela) quella finale e aver ricevuto una batosta del genere a un metro dal traguardo deve essere stato doloroso e avvilente. Nonostante tutto l’attore ha risposto con un sorriso (ovviamente forzato), ma ha dimostrato ancora una volta la sua educazione impeccabile.

Senza filtri, sul pezzo e pronta a tuffarsi nel trash, la Bertè conferma di essere una delle migliori giudici che Amici abbia mai avuto (insieme a Simona Ventura).

Amici Celebrities: il video dell’esibizione di Massimiliano Varrese.

Loredana mentre assiste all’esibizione di Massimiliano, ed è subito: “Perdona la mia risata, ho una malattia” #AmiciCelebrities pic.twitter.com/o0e7WRYKJm — Cristinonji (@Cristinonji) October 23, 2019

Io piegata in due come Loredana per quest’esibizione imbarazzante di Massimiliano. #AmiciCelebrities pic.twitter.com/MCxaPUp5pH — maki (@4zalea) October 23, 2019