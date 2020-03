Amici, Loredana Errore scrive una lettera a Maria De Filippi

Sono passati esattamente 10 anni dalla finale di Amici 9, una delle edizioni più belle con la finalissima tra due leonesse, Emma Marrone e Loredana Errore.

Ieri oltre alla Brown, anche la cantante di Ragazza Occhi Cielo ha ricordato la sua esperienza ad Amici ed ha scritto una bella lettera a Maria De Filippi.

“Cara Maria sono trascorsi questi bellissimi 10 anni da quella bellissima finale. Tutto è iniziato con il primo provino, mi presentai con un PC che andava in tilt con il minimo tocco, e la Tua pazienza affinché ripartisse la base.

Cara Maria quante emozioni giovani ed eteree ho condiviso e provato con l’unico sogno da realizzare, quello di cantare e tu mi hai aperto la tua porta.

Ammetto che ero molto giovane e forse portavo dei pesi che non erano in grado di farmi volare come volevo, sappi Cara Maria che nonostante l’acerba età non ho mai smesso di volerti bene.

Adesso con tutta me stessa voglio cantare prendendo sempre spunto da quell’inizio dove tanta gente mi ha amata e stimolata nel mio bellissimo percorso.

Oggi più che mai testimonio la Vita e il bello, tenero dolce che è lei stessa sa dare, la ringrazio per averti conosciuto e so che un giorno ci rincontreremo in un grande abbracci. Grazie Maria e a Tutto il tuo staff per quello che mi avete donato.

Con Affetto e Stima Loredana”

Ciao Raga a presto con la nuova Musica”.