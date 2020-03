Amici, Marcello Sacchetta interviene sul caso di Valentin, Maria e Javier e scatena l’ira del web

Anche Marcello Sacchetta ha deciso di dire la sua in merito al caos successo nell’ultima puntata di Amici. Il ballerino ha giustamente bacchettato Javier e Valentin, per il loro comportamento irrispettoso nei confronti del programma e di chi ci lavora.

“Che delusione questi ragazzi, mi dispiace. Sono sbalordito di come questi ragazzi non diano il giusto valore a una macchina che lavora h24 esclusivamente per e su di loro. Decidere di abbandonare screditando il lavoro di tante persone è irrispettoso nei confronti di chi si dedica e di chi quel palco lo sogna da sempre”.

Le dichiarazioni di Marcello hanno scatenato l’ira del web. Sul social sono stati scritti migliaia di commenti e tweet contro Sacchetta, che ha cercato di spiegare meglio il suo pensiero.

“Sulla base delle Stories che io ho condiviso pochi giorni fa, sapete da cosa nasce la delusione per questi ragazzi? Nasce dal fatto che uno prova un sentimento per questi ragazzi che sono stati seguiti anche da me perché io faccio parte del programma e vederli poi sbottare così, per me sono davvero una delusione. Perché non hanno colto il valore del programma e l’opportunità che questo programma può dare.

Che poi un giudizio può essere sbagliato, che anche per me può essere sbagliato… però rimane il fatto che Amici offre tantissime opportunità ed è poco rispettoso non rispettare le regole del programma. E lo trovo anche per tutte quelle persone che lavorano per regalargli uno show che io mi auguro avranno per tutta la loro vita, ma sapendo come vanno le cose, avranno solo quest’occasione qua per avere uno show indimenticabile. Non tutti possono permettersi un corpo di ballo, delle scenografie

Può esserci un giudizio sbagliato, magari voi lo potreste trovare ingiusto, ma sicuramente non si risolve boicottando il programma o avendo quel tipo di reazione. Perdonatemi, ma io non ci sto”.