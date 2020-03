Amici: Maria De Filippi in lacrime alla fine della puntata

Maria De Filippi non è certo una conduttrice dalla lacrima facile, raramente mette in mostra le sue emozioni davanti alle telecamere, ma ieri sera è successo. Com’era prevedibile, Jacopo è stato eliminato e il ragazzo è rimasto al centro dello studio, immobile, in lacrime. La padrona di casa ha rispettato le distanze di sicurezza, ma ha confessato: “Adesso vorrei abbracciati, ma non posso“. Proprio dopo quelle parole è scesa la prima lacrima, che Maria ha asciugato velocemente.

Kween Mary rivolgendosi all’alunno ha poi detto: “Sei per bene Jacopo. Tanto. Questa è una cosa rara, tu lo sei. Ho detto che sei una persona per bene. Ti auguro il meglio Jacopo, dico davvero“.

Una puntata non scoppiettante e piena di colpi di scena come la precedente, ma con un finale perfetto e commovente. Era evidente la voglia della De Filippi di abbracciare il ragazzo rimasto solo in mezzo alla pista, si avvertiva anche dallo schermo della tv.

Amici, Maria saluta Jacopo: il video.

Un grandissimo in bocca al lupo da tutti noi 💛 #Amici19 pic.twitter.com/0ZPneUaCHn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 21, 2020

