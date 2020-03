Amici: Maria torna sulla polemica dei ballerini, ma il web insorge e gli influencer la criticano

Quella di venerdì 13 marzo è stata forse la puntata più movimentata, trash e anche divertente di questa edizione di Amici, ma a causa delle numerose discussioni e dell’abbandono di Valentin sono nate non poche polemiche. Ieri sera Maria De Filippi è tornata a parlare di quello che è successo tra Alessandra Celentano e la giuria del talent show. La conduttrice ha chiesto ad Eleonora Abbagnato di giudicare le performance di Javier e Nicolai, per dimostrare alla prof di danza classica, che anche una professionista può avere un giudizio diverso da lei.

#Celentano e #Abbagnato sono entrate alla seconda e terza posizione delle tendenze su Twitter, ma gli utenti social sono tornati a bacchettare Kween Mary. Praticamente tutti gli influencer di Twitter hanno criticato la decisione di Maria.

Una puntata solo per dimostrare che la Celentano non ha ragione quando in realtà ha totalmente ragione. #Amici19 — Daninseries (@Daninseries) March 20, 2020

Scusa Maria: se il fine è in buona fede, perché in passato non abbiamo adottato lo stesso meccanismo coi voti discutibili di Zerbi messi a confronto con quelli di chessòio Bocelli? #Amici19 — contechristino (@contechristino) March 20, 2020

Maria dico solo una cosa a te e a questi interventi della Abbagnato: #Amici19 pic.twitter.com/qCRxhJlVMF — [Righetto] (@Ri_Ghetto) March 20, 2020

Maria ha scomodato persino la Abbagnato per screditare la Celentano e prendersi la ragione. Ma che poracciata. #Amici19 — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) March 20, 2020

Fossi la Cele approfitterei di questo momento per dire “Amiche ok, ma qua stiamo mettendo in discussione la mia professionalità sulla base di esibizioni realizzate TRA LE ALTRE COSE in momenti diversi per ripicca?”. Alzerei i tacchi e via verso il bancone di Ballando. #Amici19 — contechristino (@contechristino) March 20, 2020

L’unica che l’altra volta “era da ricovero” porta pazienza #Maria ma eri proprio tu 👋🏻👋🏻👋🏻#Amici19 — Chia © (@Chiara_Bonati) March 20, 2020

Maria che poi se la prende così con Valentin ma Nicolai può fare di tutto e di più.

C’è qualcosa che non va, qualcosa mi state tramando.#amici19 — Marco Marfella (@ilMenestrelloh) March 13, 2020

La situazione non è molto diversa su Instagram.