Amici, interviene Maurizio Costanzo e bacchetta Alessandra Celentano

Durante la puntata del 13 marzo di Amici è successo di tutto, Valentin ha abbandonato lo show, Javier ha lasciato la diretta e Alessandra Celentano ha litigato con la giuria e Luciano Cannito. Proprio in merito alle discussioni della maestra di danza classica è intervenuto Maurizio Costanzo. Il giornalista nella sua rubrica su Nuovo Tv ha bacchettato Alessandra.

“Vedere due signore che litigano sul piccolo schermo non è mai un bell’esempio per il pubblico. Le accuse all’attrice Vanessa Incontrada da parte di Alessandra Celentano sono state viste da tanti giovani: di certo non va bene insegnare l’intolleranza e nemmeno che la critica venga assunta come motivo di scontro e non di eventuale miglioramento e crescita. […] Ma le dinamiche del talent sono anche queste, capita soprattutto alla Celentano di scontrarsi con gli altri insegnanti e giudici, come ha fatto anche col coreografo Luciano Cannito. Fa parte di lei”.

Come dice King Maury le dinamiche di talent e reality sono queste e per fortuna c’è la Celentano ad Amici. Scenografie faraoniche, ottime esibizioni e ospiti internazionali sono importanti, ma non siamo ad X Factor e vogliamo anche del sanissimo trash.

La sfuriata di Alessandra Celentano di cui parla Maurizio Costanzo.

“Dici cavolate e devi stare zitto. Tu devi lasciar perdere. Hai fatto una spiegazione della coreografia assurda. Tu sei incompetente, non sai quello che dici. Non capisci niente. Il mondo della danza lo sa, il mondo della danza sa chi sei tu e chi sono io, ciao Cannito.

La mia carriera? Perché tu ce l’hai? Ma stai zitto, zitto che è meglio. Tu dovresti avere rispetto per me, sono una donna”.

Alessandra Celentano e la litigata con Luciano Cannito, i video.