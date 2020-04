Amici, Nicolai rivela quello che Maria e la produzione hanno detto dopo l’uscita di Valentin: “Non so se potevo dirlo…”

L’uscita di scena di Valentin Alexandru è stato uno dei momenti più iconici di Amici 19. Dietro a quell’addio però ci sono ancora molte domande rimaste senza risposta. Maria De Filippi infatti, prima di indicare la porta al ballerino l’ha rimproverato per alcuni comportamenti “poco corretti”.

Adesso a parlare di Valentin è arrivato Nicolai Gorodiskii, che in una recente intervista rilasciata a Mondo Tv ha rivelato alcuni retroscena. Stando al racconto del ballerino ucraino, dopo la fine della puntata Maria avrebbe spiegato agli alunni della scuola come mai si è scaldata tanto in diretta. Ma non è finita qui, perché Nicolai ha anche raccontato di aver sentito che Valentin prima di lasciare definitivamente gli studi avrebbe chiesto “dei soldi” (probabilmente quelli di cui parlava Rudy Zerbi).

“Se ha fatto bene? Lui dicono che non si è comportato bene con l’insegnante Titova. Io ho sentito quello. Lui è stato anche con Francesca, lo sapevamo, ora posso dirlo, posso parlare apertamente. Non so se adesso stanno ancora insieme, perché non l’ho più sentito. Io non ho capito fino alla fine il suo carattere e adesso non ci sentiamo.

Maria ci ha detto a noi che lui sapeva di vincere la sfida con Jacopo, ma che se ne sarebbe andato comunque. A Maria questa cosa è stata sulle palle, perché ha detto ‘anche se fosse vero, non si dicono queste cose, perché Jacopo ci tiene a stare qui ed è rispettoso’.

Quindi niente, lui ha reagito male e poi ha parlato di me, ha detto che non era giusto che avevo preso il punto contro Javier. Ha poi detto che Javier aveva ballato meglio di me, si era intromesso nei discorsi che non c’entravano con la sua sfida.

Se c’è qualcosa dietro a quello che avete visto voi in tv? Abbiamo finito la puntata, Valentin non c’era dietro. Dopo due ore eravamo nel living e abbiamo sentito che parlavano per microfono forte e hanno detto che Valentin era tornato e voleva i soldi. Questo non so se potevo dirlo, ma lui dicevano che voleva questi soldi. Noi però non l’abbiamo più visto, perché lui è andato via un’ora prima della fine della puntata, ha preso le cose al volo ed è andato via”.