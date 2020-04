Ex ballerino di Amici: “Sono stato con un Onorevole del Partito Democratico”

Valerio Pino è tornato sulla piazza con un nuovo scoop succulento e dopo aver svelato che ad Amici di Maria De Filippi avrebbe potuto avere un flirt con Miguel Bosè e che a Sarabanda ha avuto una cotta per Enrico Papi, ha dichiarato di aver avuto un flirt con un Onorevole del Partito Democratico.

Ospite ad Antenna Sud da Manila Gorio nella trasmissione Il Punto, Valerio Pino ha svelato di aver avuto due anni fa una storiella con un Onorevole del Partito Democratico.

“Mannaggia! Non facciamo nomi, ovviamente. Sì è vero. Io sono di sinistra come la Parietti, quindi il politico è di sinistra, non è un problema dire il partito. E’ un Onorevole del Partito Democratico, è una cosa successa due anni fa, è abbastanza passata come cosa…”.

Valerio Pino – con il libro in mano per farsi pubblicità – ha sganciato la bomba.

Chi sarà mai il suo ex fidanzato Onorevole?