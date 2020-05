Amici Speciali, da Giorgio Panariello a Gerry Scotti: svelati i 4 giudici

Il nuovo reality di Maria De Filippi, Amici Speciali, ha ora anche quattro giudici d’eccezione: le due novità Gerry Scotti e Giorgio Panariello e le due deja-vu Sabrina Ferilli ed Eleonora Abbagnato.

Ad annunciarlo è stato Betty Soldati via Instagram.

Stranamente non appare il nome di Vanessa Incontrada, che qualche giorno fa – durante una diretta su Instagram – aveva confermato la sua presenza.

“La situazione è uguale per tutti. Anche nel mio settore per adesso è tutto bloccato, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate del programma”.

Che sia stata chiamata per svolgere un altro ruolo oppure il suo nome è stato improvvisamente depennato per far spazio ad uno fra Panariello, Scotti, Ferilli ed Abbagnato?

Nel dubbio i concorrenti ufficiali della prima edizione di Amici Speciali sono: Irama, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Michele Bravi, Random, Stash & The Kolors, Alessio Gaudino, Andreas Muller, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino e Javier Rojas.