Amici Speciali cambia il regolamento in corsa: venerdì ci saranno 8 eliminati

Cambio di regolamento in corsa per Amici Speciali che stravolge il programma e lo trasforma da show del venerdì sera a talent nel vero senso della parola.

Dopo due settimane di esibizioni, scherzi e sketch fra i giudici, nella puntata che andrà in onda venerdì 29 maggio assisteremo ad una vera e propria carneficina di concorrenti con l’eliminazione di otto di loro. Si andranno così ad eleggere i quattro finalisti di questa prima (ed unica?) edizione di Amici Speciali – Con Tim Insieme Per l’Italia.

Amici Speciali cambia regolamento a causa degli ascolti?

TvBlog che ha riportato la notizia ha dato una possibile motivazione a questo cambio di regolamento, parlando di ascolti in calo (sarebbero passati da 3,8 milioni e 3 milioni e dal 18% al 16% di share).

“È plausibile che questa che appare come una modifica al meccanismo (con una virata verso il talent) sia in qualche modo legata agli ascolti in calo fatti registrare venerdì scorso, quando la trasmissione della De Filippi è stata battuta in replica da un film tv di Rai1″.

Ovviamente non so se questa è la verità, ma i fan della trasmissione non hanno preso bene questo cambio di regolamento.

Venerdì 29 Maggio la SEMIFINALE di #AmiciSpeciali con TIM insieme per l’Italia in prima serata su Canale 5… Chi tra i 12 artisti in gara sarà tra i QUATTRO FINALISTI? Scrivetelo qui sotto 🤩👇🏻 pic.twitter.com/p1shJhugWI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 25, 2020

fatemi capire.

Già li fate esibire col contagocce e la gente si sta innervosendo perché vorrebbe vedere uno show e non una Corrida di scherzi inutili.

E voi anziché farceli vedere e sentire tutti di più ne eliminate 8 a bomba? Avete capito tutto. #AmiciSpeciali @AmiciUfficiale — and¯c 🎈 | seifalsasimonah (@claa_an) May 25, 2020

tutti.

non accetto eliminazioni in un programma di beneficienza. — ☁️bionda che abbonda☁️ (@vikinibottom_) May 25, 2020