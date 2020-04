Amici Speciali: Riki spiega perché non ci sarà

Ci sarebbe dovuto essere anche Riki nel cast di Amici Speciali, lo spin off di Amici di Maria De Filippi con i vecchi concorrenti (ed un paio di volti inediti), ma alla fine il suo nome non è apparso nella lista.

A rifiutare è stato proprio il cantante che dopo un paio di singoli flop ed una partecipazione dimenticabile al Festival di Sanremo, ha preferito sparire dal radar.

“Ho preferito dire di no per una serie di motivi, tutto qui.. Come per il video per la finale e quello per Verissimo. Però seguirò da casa molto volentieri”.